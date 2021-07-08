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Издания Intex-Press и "Брестская газета" сообщают об обысках в своих редакциях
08.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В редакции барановичского издания Intex-Press проходит обыск.
"В редакцию пришли с обыском из КГБ", - говорится в
Также об обысках сообщает "Брестская газета". "В редакцию БГ пришли силовики, сообщают сотрудники , которые не находятся в редакции. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь", – говорится в
Ранее в четверг об обысках проинформировала редакция "Нашай нiвы". По
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В редакции барановичского издания Intex-Press проходит обыск. "В редакцию пришли с обыском из КГБ", - говорится в сообщении редакции Intex-Press в...
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