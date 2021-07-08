Источник материала: Смартпресс

В редакции барановичского издания Intex-Press проходит обыск.

"В редакцию пришли с обыском из КГБ", - говорится в сообщении редакции Intex-Press в телеграм-канале.

Также об обысках сообщает "Брестская газета". "В редакцию БГ пришли силовики, сообщают сотрудники , которые не находятся в редакции. По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь", – говорится в сообщении .

Ранее в четверг об обысках проинформировала редакция "Нашай нiвы". По информации издания, был проведен обыск в бухгалтерии, его проводили сотрудники центрального аппарата МВД.