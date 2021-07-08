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Минздрав разрабатывает электронную систему, в которой будут хранить данные пациентов, но “обезличенные”

08.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Минздрав Беларуси разрабатывают платформу Централизованной информационной системы здравоохранения, которая будет содержать электронный архив данных о пациентах с различными уровнями доступа пользователей к информации, сообщает ведомство. 

"ЦИСЗ представляет собой интегрированную информационную систему, обеспечивающую хранение и обработку медицинской информации в области здравоохранения. В нее включены базы (банки) данных, реестры (регистры) в здравоохранении, единый электронный архив мединформации о пациентах, иные информационные ресурсы, государственной статистики здравоохранения. Предполагается разработка различных уровней доступа пользователей к информации", - говорится в сообщении.

Также разработана инструкция о порядке обезличивания персональных данных пациентов. Обезличивать персональные данные (ФИО, адрес, профессия и т.д) планируется путем введения идентификаторов, замены состава, декомпозиции.

"Данный документ позволил резидентам Парка высоких технологий приступить к активной разработке технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, систем поддержки принятия клинических решений, систем анализа медицинских изображений, результатов исследований для нужд отрасли здравоохранения. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи, активному раннему выявлению заболеваний и новообразований в организме человека", - уверены в Минздраве.

 
 
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Минздрав Беларуси разрабатывают платформу Централизованной информационной системы здравоохранения, которая будет содержать электронный архив данных о...
 
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