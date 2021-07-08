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"Капсулы" для индивидуальной работы в Беларуси покупают в основном IT-компании

08.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Директор компании-производителя мобильных кабин для работы и переговоров Capsula Евгений Кауфман рассказал в эфире Смартпресс, что продукцию в Беларуси покупают в основном IT-компании, а из госсектора заказов нет.

По словам Кауфмана, бизнес идет успешно, появился вариант двухместной "капсулы" со столом-трансформером: "В Беларуси мы работаем по запросу от клиента и в абсолютном большинстве случаев это IT-компании. Потому что они классически не экономят на рабочих местах - в виду того, что есть достаточно высокая конкуренция за кадры и компания старается сделать максимально благоприятные условия для сотрудника". 

При этом "капсулы" это в том числе такой классный бонус: "Когда сидят в опенспейсе 50 человек и переговорки все заняты или человеку нужно созвониться по личному или рабочему вопросу, он не хочет, чтоб его слышали, а вокруг, например, митинг тестировщиков, то он знает, что есть место, куда он может прийти. И оно абсолютно комфортное, шумоизолированное с хорошим фронтальным освещением". 

Среди белорусских клиентов есть компании, которые занимаются и рекламой, и видеопродакшеном, и переводами, однако в основном это все-таки IT. "Я не знаю реально секторов в Беларуси кроме айтишников, которые прям так сильно запариваются по поводу комфорта работы своих сотрудников и готовы за это платить откровенно говоря немалые деньги - "капсула" стоит Br13,5 тыс", - сказал Кауфман. 

Он также ответил на вопрос о заказах из госсектора: "Наш бизнес с государством, чиновниками с точки зрения клиентских отношений никак не связан здесь. У нас запросов нет из этих структур".

Capsula – это компания производитель мобильных кабинок для работы и переговоров с системой вентиляции и шумоподавлением. Продукция продается в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алматы и Варшаве.

 
Теги: Минск
 
 
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Директор компании-производителя мобильных кабин для работы и переговоров Capsula Евгений Кауфман рассказал в эфире Смартпресс, что продукцию в Беларуси покупают...
 
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