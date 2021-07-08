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Киев не будет покупать электроэнергию с БелАЭС

08.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг, передает "Интерфакс-Запад".

Киев не будет покупать электроэнергию с БелАЭС

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

По ее словам, важным является также "зеленый" переход.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт находится в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+.

Физический запуск первого блока БелАЭС состоялся в августе 2020 года. В начале июня 2021 года станции была выдана лицензия на эксплуатацию энергоблока №1. 

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

 
 
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Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром...
 
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