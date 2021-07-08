В Беларуси выдали миллионный сертификат электронной цифровой подписи

Источник материала: ОНТ

Сэкономить время при оформлении документов.

Обладателем юбилейного ключа стал индивидуальный предприниматель Владислав Волосевич, который уже не первый год пользуется услугами цифровой подписи.

Технология позволяет подписывать документы онлайн, в том числе за пределами страны. В Беларуси систему используют с 2014 года. Ее удобство и эффективность оценили предприятия и бизнесмены.

С внедрением биометрических документов, на которых будет также записана цифровая электронная подпись, граждане смогут взаимодействовать с госорганами, не посещая учреждения. Единой точкой коммуникации станет портал электронных услуг.

С прошлого года – для юрлиц и предпринимателей стала доступна новая услуга – удаленного продления электронной цифровой подписи.

Оформить новый ключ – теперь можно онлайн.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram