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В Беларуси выдали миллионный сертификат электронной цифровой подписи
Источник материала: ОНТ
Сэкономить время при оформлении документов.
Обладателем юбилейного ключа стал индивидуальный предприниматель Владислав Волосевич, который уже не первый год пользуется услугами цифровой подписи.
Технология позволяет подписывать документы онлайн, в том числе за пределами страны. В Беларуси систему используют с 2014 года. Ее удобство и эффективность оценили предприятия и бизнесмены.
С внедрением биометрических документов, на которых будет также записана цифровая электронная подпись, граждане смогут взаимодействовать с госорганами, не посещая учреждения. Единой точкой коммуникации станет портал электронных услуг.
С прошлого года – для юрлиц и предпринимателей стала доступна новая услуга – удаленного продления электронной цифровой подписи.
Оформить новый ключ – теперь можно онлайн.
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Сэкономить время при оформлении документов. Обладателем юбилейного ключа стал индивидуальный предприниматель Владислав Волосевич, который уже не первый год...
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