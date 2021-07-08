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В Беларуси выдали миллионный сертификат электронной цифровой подписи

08.07.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси выдали миллионный сертификат электронной цифровой подписи

Сэкономить время при оформлении документов.

Обладателем юбилейного ключа стал индивидуальный предприниматель Владислав Волосевич, который уже не первый год пользуется услугами цифровой подписи.

Технология позволяет подписывать документы онлайн, в том числе за пределами страны. В Беларуси систему используют с 2014 года. Ее удобство и эффективность оценили предприятия и бизнесмены.

С внедрением биометрических документов, на которых будет также записана цифровая электронная подпись, граждане смогут взаимодействовать с госорганами, не посещая учреждения. Единой точкой коммуникации станет портал электронных услуг.

С прошлого года – для юрлиц и предпринимателей стала доступна новая услуга – удаленного продления электронной цифровой подписи.

Оформить новый ключ – теперь можно онлайн.

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Сэкономить время при оформлении документов. Обладателем юбилейного ключа стал индивидуальный предприниматель Владислав Волосевич, который уже не первый год...
 
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