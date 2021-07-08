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Вакцинация от COVID-19: что делать, если у вас аллергия или астма?
Источник материала: ОНТ
Аллергия может стать препятствием для вакцинации от COVID-19. Привиться в Беларуси можно практически везде, но стоит проверить готовность организма. Недавние исследования подтвердили, что наличие антител в организме не является противопоказанием для вакцинации. А вот тем, у кого в активной стадии аллергия или астма, надо дождаться периода ремиссии.
Подробнее – в видеоинформации.
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Аллергия может стать препятствием для вакцинации от COVID-19. Привиться в Беларуси можно практически везде, но стоит проверить готовность организма. Недавние...
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