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Мининформ ограничил доступ к ресурсу nn.by за размещение запрещенной информации
Источник материала: ОНТ
Доступ к ресурсу nn.by невозможен из-за публикации запрещенной информации,
Такое решение принято ведомством на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещается пунктом 1 статьи 38 Закона Беларуси «О средствах массовой информации».
ФОТО: БЕЛТА
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Доступ к ресурсу nn.by невозможен из-за публикации запрещенной информации, сообщается на сайте Министерства информации. Такое решение принято ведомством на...
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