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Мининформ ограничил доступ к ресурсу nn.by за размещение запрещенной информации

08.07.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мининформ ограничил доступ к ресурсу nn.by за размещение запрещенной информации

Доступ к ресурсу nn.by невозможен из-за публикации запрещенной информации, сообщается на сайте Министерства информации.

Такое решение принято ведомством на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещается пунктом 1 статьи 38 Закона Беларуси «О средствах массовой информации».

ФОТО: БЕЛТА

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Доступ к ресурсу nn.by невозможен из-за публикации запрещенной информации, сообщается на сайте Министерства информации. Такое решение принято ведомством на...
 
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