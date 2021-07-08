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Сборная Англии вышла в финал футбольного чемпионата Европы

08.07.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Англии вышла в финал футбольного чемпионата Европы

Сборная Англии – второй финалист футбольного чемпионата Европы. На домашнем стадионе «Уэмбли» англичане выбили из борьбы за «золото» сборную Дании.

На 30-й минуте сборная Англии пропустила первый гол на этом Евро – со штрафного отличился Миккель Дамсгор. Но уже через 9 минут цифры на табло сравнялись – капитан датчан Симон Кьер забил в свои ворота.

Основное время завершилось вничью, а в дополнительное всё решил пенальти. На 104-й минуте после падения Рахима Стерглинга арбитр назначил 11-метровый в ворота датчан.

Пенальти доверили Харри Кейну, голкипер датчан Каспер Шмейхель отразил удар, но Хейн все же отправил мяч в ворота на добивании. 

Итог 2:1 – сборная Англии выходит в финал чемпионата Европы впервые в своей истории. 

В финале, который пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» при поддержке местных болельщиков, встретятся сборные Италии и Англии. Игра начнется в 22:00. 

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Сборная Англии – второй финалист футбольного чемпионата Европы. На домашнем стадионе «Уэмбли» англичане выбили из борьбы за «золото» сборную Дании. На 30-й минуте...
 
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