Сборная Англии вышла в финал футбольного чемпионата Европы

Источник материала: ОНТ

Сборная Англии – второй финалист футбольного чемпионата Европы. На домашнем стадионе «Уэмбли» англичане выбили из борьбы за «золото» сборную Дании.

На 30-й минуте сборная Англии пропустила первый гол на этом Евро – со штрафного отличился Миккель Дамсгор. Но уже через 9 минут цифры на табло сравнялись – капитан датчан Симон Кьер забил в свои ворота.

Основное время завершилось вничью, а в дополнительное всё решил пенальти. На 104-й минуте после падения Рахима Стерглинга арбитр назначил 11-метровый в ворота датчан.

Пенальти доверили Харри Кейну, голкипер датчан Каспер Шмейхель отразил удар, но Хейн все же отправил мяч в ворота на добивании.

Итог 2:1 – сборная Англии выходит в финал чемпионата Европы впервые в своей истории.

В финале, который пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» при поддержке местных болельщиков, встретятся сборные Италии и Англии. Игра начнется в 22:00.

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