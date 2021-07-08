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Жительница США выиграла миллион долларов в прививочной лотерее
Источник материала: ОНТ
Победительница – многодетная мать из Колорадо.
Выигрыш, как отметила женщина, поможет вырастить детей. В частности, деньги пойдут на оплату учебы для старшей дочери.
О проведении лотереи в мае объявил губернатор штата. Цель – придать импульс процессу вакцинации.
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Победительница – многодетная мать из Колорадо. Выигрыш, как отметила женщина, поможет вырастить детей. В частности, деньги пойдут на оплату учебы для старшей...
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