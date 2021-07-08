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Экзаменом по Всемирной истории завершилось централизованное тестирование в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В стране завершилось последнее централизованное тестирование – по Всемирной истории новейшего времени. На него зарегистрировались более тысячи абитуриентов.
Для тех, кто пропустит ЦТ по уважительной причине, есть резервный день. Перерегистрация заканчивается уже завтра.
Полностью испытания завершатся в конце следующей недели. Всего на тестирование зарегистрировались 62 тысячи абитуриентов.
Республиканский институт контроля знаний уже опубликовал результаты по некоторым предметам: так, на сотню баллов биологию сдали 76 человек, русский язык – 65, белорусский – 40, а математику и обществоведение – 26 и 19. Скоро станут известны итоги по иностранному языку.
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В стране завершилось последнее централизованное тестирование – по Всемирной истории новейшего времени. На него зарегистрировались более тысячи абитуриентов....
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