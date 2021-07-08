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Валерий Иванов назначен управляющим делами Президента Беларуси
Источник материала: ОНТ
Важное кадровое решение принял сегодня Александр Лукашенко. Управляющим делами президента назначен Валерий Иванов.
До этого дня он возглавлял Белкоопсоюз.
Управделами – одно из 11 высших должностных лиц, а это значит, что на плечи Валерия Иванова, кроме его непосредственных обязанностей, лягут и дополнительные задачи. Президент отметил, что ценит опыт и путь, который прошел управленец.
К слову, долгое время Валерий Иванов был связан с сельским хозяйством.
После вхождения в курс дел от нового управляющего делами Александр Лукашенко ждет стратегию работы на перспективу.
ФОТО: БЕЛТА
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Важное кадровое решение принял сегодня Александр Лукашенко. Управляющим делами президента назначен Валерий Иванов. До этого дня он возглавлял Белкоопсоюз....
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