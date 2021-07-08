Власти Гаити ввели военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза

Источник материала: ОНТ

Решение было принято по итогам экстренного заседания Совета министров. В стране объявлен двухнедельный траур.

Указ подписал исполняющий обязанности премьер-министра Гаити. Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил.

В преступлении подозреваются иностранные наемники. В США свою причастность к убийству поспешили опровергнуть.

А в гаитянской полиции уже заявили о ликвидации четырех и задержании еще двух подозреваемых.

В полиции убитых называют «наемниками», сообщают, что они говорили на английском и испанском языках.

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