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Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых
Источник материала: ОНТ
В Брестской области аграрии приступили к уборке зерновых, и начали с озимого ячменя.
Сельхозпредприятие «Остромечево» – одно из крупнейших в регионе, площадь посевов – 14 тысяч гектаров.
Озимым ячменём в хозяйстве занимаются второй год подряд, культура ранняя. А значит, это возможность уже в июле получить зерно и солому для животноводства. Урожайность порадовала, первое поле дало 53 центнера с гектара.
Сейчас главное убрать зерновые без потерь – в области 340 тысяч гектаров.
К массовой жатве хозяйства Брестчины приступят во второй половине июля.
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В Брестской области аграрии приступили к уборке зерновых, и начали с озимого ячменя. Сельхозпредприятие «Остромечево» – одно из крупнейших в регионе, площадь...
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