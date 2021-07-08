Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых

Источник материала: ОНТ

В Брестской области аграрии приступили к уборке зерновых, и начали с озимого ячменя.

Сельхозпредприятие «Остромечево» – одно из крупнейших в регионе, площадь посевов – 14 тысяч гектаров.

Озимым ячменём в хозяйстве занимаются второй год подряд, культура ранняя. А значит, это возможность уже в июле получить зерно и солому для животноводства. Урожайность порадовала, первое поле дало 53 центнера с гектара.

Сейчас главное убрать зерновые без потерь – в области 340 тысяч гектаров.

К массовой жатве хозяйства Брестчины приступят во второй половине июля.

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