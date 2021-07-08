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Во Флориде официально завершили поисковую операцию на месте рухнувшего дома

08.07.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Флориде официально завершили поисковую операцию на месте рухнувшего дома

Ночью из-под обломков извлекли еще восемь тел. Число погибших увеличилось до 54 человек.

86 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Родственника власти уже сообщили, что живых под завалами не осталось. В последние дни работу спасателям осложнил тропический шторм.

Причина обрушения 12-этажного дома пока не установлена.

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Ночью из-под обломков извлекли еще восемь тел. Число погибших увеличилось до 54 человек. 86 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Родственника власти уже...
 
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