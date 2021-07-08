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Во Флориде официально завершили поисковую операцию на месте рухнувшего дома
Источник материала: ОНТ
Ночью из-под обломков извлекли еще восемь тел. Число погибших увеличилось до 54 человек.
86 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Родственника власти уже сообщили, что живых под завалами не осталось. В последние дни работу спасателям осложнил тропический шторм.
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Ночью из-под обломков извлекли еще восемь тел. Число погибших увеличилось до 54 человек. 86 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Родственника власти уже...
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