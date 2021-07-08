Лукашенко: Офицерский корпус – опора безопасности государства

Источник материала: ОНТ

И сегодня же во Дворце независимости чествовали выпускников высших военных учебных заведений и высший офицерский состав.

Эти люди – опора безопасности государства, уверен Президент.

Саму встречу Александр Лукашенко назвал событием государственной важности. Ведь сегодня офицер должен быть готов противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси. Страна находится на линии геополитической напряженности между Россией и НАТО при усилении наступательного потенциала Североатлантического альянса.

Если добавить к этому экономические санкции и разного рода дискриминационные меры, то вывод, по мнению президента, напрашивается один – коллективный запад не оставляет попыток навязать Беларусь внешнее управление.

Защищать Родину – это не просто работа, это миссия – подчеркивает Александр Лукашенко.

В лице приглашенных сегодня во Дворец Независимости Президент поприветствовал всех, кто встал на нелегкую, но благородную военную стезю.

ФОТО: БЕЛТА





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