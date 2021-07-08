|
Продажа энергетиков несовершеннолетним запрещается в Беларуси с 8 июля
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 8 июля вступает в силу документ, который предусматривает запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Такая мера предусмотрена постановлением Совмина Беларуси № 363 от 25 июня 2021 года. Документ опубликован на
Детям, не достигшим 16 лет, нельзя продавать пиротехнические изделия, а несовершеннолетним в возрасте до 15 лет –зажигалки, спички, ядохимикаты и горючие жидкости.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 8 июля вступает в силу документ, который предусматривает запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Такая мера предусмотрена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)