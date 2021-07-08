Продажа энергетиков несовершеннолетним запрещается в Беларуси с 8 июля

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 8 июля вступает в силу документ, который предусматривает запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Такая мера предусмотрена постановлением Совмина Беларуси № 363 от 25 июня 2021 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале .



Энергетики внесены в список товаров, которые запрещено продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В перечне также – пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, электронные сигареты, оружие, игральные карты, эротическая продукция.

Детям, не достигшим 16 лет, нельзя продавать пиротехнические изделия, а несовершеннолетним в возрасте до 15 лет –зажигалки, спички, ядохимикаты и горючие жидкости.

ФОТО: depositphotos

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