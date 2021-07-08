В Гродно с середины июля начнут прививать иностранцев от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Прививать иностранцев от COVID-19 в Беларуси начнут с середины июля. В Гродненской области эту услугу предоставят 11 поликлиник, две из них – в самом Гродно.

А сейчас в области набирает обороты вакцинация жителей региона. Акцент – на работу мобильных бригад, их в области более 300.

Выезжают по заявкам на предприятия и в организации. На Гродненском мясокомбинате трудятся почти 2 тысячи человек. Медики приезжают сюда регулярно по графику.

Людмила Кеда, начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома: «На сегодняшний день в Гродненской области вакцинировано фактически 10% населения – первым компонентом и 7% населения – вторым компонентом вакцины. Имеются в достаточном количестве у нас вакцины. Это более 30 тысяч доз первого компонента и более 12 тысяч доз второго компонента, что может обеспечить бесперебойную работу для вакцинации наши людей».

Кроме того, привились уже более 60% жителей области из группы риска – медиков, педагогов, социальных работников.

Особое внимание пожилым – врачи готовы выехать и на дом в случае необходимости.

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