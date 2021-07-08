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В Гродно с середины июля начнут прививать иностранцев от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Прививать иностранцев от COVID-19 в Беларуси начнут с середины июля. В Гродненской области эту услугу предоставят 11 поликлиник, две из них – в самом Гродно.
А сейчас в области набирает обороты вакцинация жителей региона. Акцент – на работу мобильных бригад, их в области более 300.
Выезжают по заявкам на предприятия и в организации. На Гродненском мясокомбинате трудятся почти 2 тысячи человек. Медики приезжают сюда регулярно по графику.
Кроме того, привились уже более 60% жителей области из группы риска – медиков, педагогов, социальных работников.
Особое внимание пожилым – врачи готовы выехать и на дом в случае необходимости.
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Прививать иностранцев от COVID-19 в Беларуси начнут с середины июля. В Гродненской области эту услугу предоставят 11 поликлиник, две из них – в самом Гродно. А сейчас в...
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