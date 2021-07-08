7 киноляпов в культовых фильмах. А вы заметили, когда смотрели?

Источник материала: ОНТ

Почти все прекрасно понимают, что процесс создания фильма или сериала очень трудоемкий. Но когда мы видим киноляпы, не улыбнуться невозможно. Хотите посмотреть на некоторые из них?

«Мистер и миссис Смит»



Фото: fb.ru

Многие режиссеры любят менять транспортные средства в фильме. Но зачем? Этого нам не понять. В этом фильме кресло в машине изменилось буквально за несколько минут.

«Реальная любовь»



Фото: recreoviral.com

А здесь мы наблюдаем быструю смену галстука.

«Маленькие женщины»



Фото: me.mashable.com

Пластиковые бутылки воды на столе.

«Гладиатор»



Фото: fishki.net

Человек из съемочной группы попал в кадр.

«Гарри Поттер и Тайная комната»



Фото: 4tololo.ru

Видеооператор решил напрямую поучаствовать в фильме.

«Красотка»



Фото: pikabu.ru

Первая булочка, видимо, не понравилась.

«Троя»



Фото: zen.yandex.ru

А самолет то они и не заметили.

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