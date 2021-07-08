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7 киноляпов в культовых фильмах. А вы заметили, когда смотрели?
Источник материала: ОНТ
Почти все прекрасно понимают, что процесс создания фильма или сериала очень трудоемкий. Но когда мы видим киноляпы, не улыбнуться невозможно. Хотите посмотреть на некоторые из них?
«Мистер и миссис Смит»
Многие режиссеры любят менять транспортные средства в фильме. Но зачем? Этого нам не понять. В этом фильме кресло в машине изменилось буквально за несколько минут.
«Реальная любовь»
А здесь мы наблюдаем быструю смену галстука.
«Маленькие женщины»
Пластиковые бутылки воды на столе.
«Гладиатор»
Человек из съемочной группы попал в кадр.
«Гарри Поттер и Тайная комната»
Видеооператор решил напрямую поучаствовать в фильме.
«Красотка»
Первая булочка, видимо, не понравилась.
«Троя»
А самолет то они и не заметили.
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Почти все прекрасно понимают, что процесс создания фильма или сериала очень трудоемкий. Но когда мы видим киноляпы, не улыбнуться невозможно. Хотите посмотреть на...
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