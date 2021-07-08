В Витебской области построили деревню будущего

Источник материала: ОНТ

Новый пример кооперации производителей и ученых. В Витебской области заработал первый в стране научно-практический центр по производству молока.

Здесь практикуются учащиеся аграрных колледжей, и ВУЗов, есть учебный класс. С научным сопровождением помогают 6 кафедр академии ветеринарной медицины.

Комплекс небольшой, всего на 400 голов. Но все технологично: корма смешиваются в специальном бункере и развозятся по комплексу.

Установлены роботы 5-го поколения, они помогают экономить воду и электроэнергию. Установлена система орошения. В любую погоду под крышей всегда 23 °C.

Дмитрий Карнилов, начальник комплекса по производству молока: «Вот эта система климат- контроля она даёт большие плюсы, на получение удоев, к которым мы стремимся, есть над чем работать. С открытия этой ферм мы получаем 32 литра молока – на голову.

Игорь Сергеенко, глава администрации Президента Беларуси: «Это тот пример успешной работы – симбиоз, сельхозпроизводства, науки и обучения. На этом комплексе имеют возможность проходить подготовку студенты Академии ветеринарной медицины, специалисты предприятия руководители районов — это современнейшее производство даже фермой назвать ее сложно».

Современные технологии Мазоловогаз внедряет на протяжении многих лет. Для повышения производительности построили комбикормовый цех, сами перерабатывают рапсовое масло.

Регулярно обновляют линейку техники и внедряют новейшие подходы в земледелии.

Для работников строят жилые дома, открыли торговый центр, кафе, есть даже салон красоты и тренажерный зал. Это реальный пример деревни будущего.

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