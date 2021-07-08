ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебской области построили деревню будущего

08.07.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новый пример кооперации производителей и ученых. В Витебской области заработал первый в стране научно-практический центр по производству молока.

Здесь практикуются учащиеся аграрных колледжей, и ВУЗов, есть учебный класс. С научным сопровождением помогают 6 кафедр академии ветеринарной медицины.

Комплекс небольшой, всего на 400 голов. Но все технологично: корма смешиваются в специальном бункере и развозятся по комплексу.

Установлены роботы 5-го поколения, они помогают экономить воду и электроэнергию. Установлена система орошения. В любую погоду под крышей всегда 23 °C.

Дмитрий Карнилов, начальник комплекса по производству молока: «Вот эта система климат- контроля она даёт большие плюсы, на получение удоев, к которым мы стремимся, есть над чем работать. С открытия этой ферм мы получаем 32 литра молока – на голову.  

Игорь Сергеенко, глава администрации Президента Беларуси: «Это тот пример успешной работы – симбиоз, сельхозпроизводства, науки и обучения. На этом комплексе имеют возможность проходить подготовку студенты Академии ветеринарной медицины, специалисты предприятия руководители районов — это современнейшее производство даже фермой назвать ее сложно».

Современные технологии Мазоловогаз внедряет на протяжении многих лет. Для повышения производительности построили комбикормовый цех, сами перерабатывают рапсовое масло.

Регулярно обновляют линейку техники и внедряют новейшие подходы в земледелии.

Для работников строят жилые дома, открыли торговый центр, кафе, есть даже салон красоты и тренажерный зал.  Это реальный пример деревни будущего.    

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый пример кооперации производителей и ученых. В Витебской области заработал первый в стране научно-практический центр по производству молока. Здесь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Краіна, у якой афіцыйна не было ніводнага выпадку COVID-19, зрабіла абавязковай вакцынацыю ад яго
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by