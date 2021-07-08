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В Витебской области построили деревню будущего
Источник материала: ОНТ
Новый пример кооперации производителей и ученых. В Витебской области заработал первый в стране научно-практический центр по производству молока.
Здесь практикуются учащиеся аграрных колледжей, и ВУЗов, есть учебный класс. С научным сопровождением помогают 6 кафедр академии ветеринарной медицины.
Комплекс небольшой, всего на 400 голов. Но все технологично: корма смешиваются в специальном бункере и развозятся по комплексу.
Установлены роботы 5-го поколения, они помогают экономить воду и электроэнергию. Установлена система орошения. В любую погоду под крышей всегда 23 °C.
Современные технологии Мазоловогаз внедряет на протяжении многих лет. Для повышения производительности построили комбикормовый цех, сами перерабатывают рапсовое масло.
Регулярно обновляют линейку техники и внедряют новейшие подходы в земледелии.
Для работников строят жилые дома, открыли торговый центр, кафе, есть даже салон красоты и тренажерный зал. Это реальный пример деревни будущего.
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Новый пример кооперации производителей и ученых. В Витебской области заработал первый в стране научно-практический центр по производству молока. Здесь...
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