Как белорусы покупали валюту в июне. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Как видим, в первом полугодии больше всего валюты белорусы купили в апреле - $984,3 млн в эквиваленте, а по продажам поставили рекорд в июне - $909,1 млн.

Инфографика Myfin.by



Всего же за первое полугодие 2021-го, по данным Национального банка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $5308,7 млн в эквиваленте, а продали на $4850,9 млн. То есть, купили инвалюты на $457,8 млн больше, чем продали.

Субъектами хозяйствования - резидентами Беларуси за январь-июнь куплено было иностранной валюты на $12480,6 млн в эквиваленте. Продали они на $12806,5 млн. Чистая продажа составила $325,9 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $208,2 млн, а продали $465,7 млн. В итоге чистая продажа составила $257,6 млн.