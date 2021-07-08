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Как белорусы покупали валюту в июне. Одной картинкой

08.07.2021 13:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как белорусы покупали валюту в июне. Одной картинкой
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

Как видим, в первом полугодии больше всего валюты белорусы купили в апреле - $984,3 млн в эквиваленте, а по продажам поставили рекорд в июне - $909,1 млн.

Инфографика Myfin.by

Всего же за первое полугодие 2021-го, по данным Национального банка, физлица купили наличной и безналичной валюты на $5308,7 млн в эквиваленте, а продали на $4850,9 млн. То есть, купили инвалюты на $457,8 млн больше, чем продали.

Субъектами хозяйствования - резидентами Беларуси за январь-июнь куплено было иностранной валюты на $12480,6 млн в эквиваленте. Продали они на $12806,5 млн. Чистая продажа составила $325,9 млн.

Нерезиденты Беларуси купили валюты на $208,2 млн, а продали $465,7 млн. В итоге чистая продажа составила $257,6 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В июне белорусы купили валюты на 31 млн долларов больше, чем продали. Куплено было населением инвалюты на $940,1 млн и продано на $909,1 млн. Для сравнения смотрите в...
 
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