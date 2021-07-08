|
Силовики пришли в редакции независимых изданий «Брестская газета» и барановичский Intex-Press
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вслед за «Нашай Нівай» в четверг была осуществлена облава на газету в Бресте.
Силовики пришли в редакцию независимого издания «Брестская газета». Об этом
По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь.
Силовики пришли и в редакцию барановичского независимого издания Intex-Press. Сотрудники КГБ проводят обыск, сообщают работники газеты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за «Нашай Нівай» в четверг была осуществлена облава на газету в Бресте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)