Силовики пришли в редакции независимых изданий «Брестская газета» и барановичский Intex-Press

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Вслед за «Нашай Нівай» в четверг была осуществлена облава на газету в Бресте.

Силовики пришли в редакцию независимого издания «Брестская газета». Об этом сообщили сотрудники, которые не находятся в редакции.

По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь.

Силовики пришли и в редакцию барановичского независимого издания Intex-Press. Сотрудники КГБ проводят обыск, сообщают работники газеты.

Обыски и задержания проходят в редакции «Нашай Нівай».