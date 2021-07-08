«Меня отпустят. Я не виноват ни в чем», — говорил пингвин». Пять сказок, которые Саша Василевич написал для дочери из тюрьмы

Источник материала: KYKY

Соучредитель KYKY, бизнесмен Саша Василевич находится в заключении с 27 августа 2020 года. Почему он там, никто не знает. Все это время на свободе у Саши растет две дочери (одна из них родилась, когда Василевич уже был в тюрьме). Старшей — Аделе – Саша постоянно пишет письма, в которых сочиняет для нее сказки о пингвине и папе. Надя Зеленкова, супруга Саши, опубликовала пять таких сказок. Они очень трогательные, и мы решили показать их и вам.

«Папа и пингвин. Или как оставаться в тюрьме в нормальном настроении»









«Крылья пингвина»









«Вера, реальность и пингвин»





«Пингвин и рамки»





«Пингвин и много желаний»









В конце июня Саше Василевичу вновь продлили срок содержания под стражей. На этот раз — до 27 августа, к этому времени пройдет год с тех пор, как Саша в тюрьме. Вы можете писать письма Саше Василевичу по адресу: Следственный изолятор №1, Володарского, 2, 220030, Минск.