|
«Меня отпустят. Я не виноват ни в чем», — говорил пингвин». Пять сказок, которые Саша Василевич написал для дочери из тюрьмы
Источник материала: KYKY
Соучредитель KYKY, бизнесмен Саша Василевич находится в заключении с 27 августа 2020 года. Почему он там, никто не знает. Все это время на свободе у Саши растет две дочери (одна из них родилась, когда Василевич уже был в тюрьме). Старшей — Аделе – Саша постоянно пишет письма, в которых сочиняет для нее сказки о пингвине и папе. Надя Зеленкова, супруга Саши,
«Папа и пингвин. Или как оставаться в тюрьме в нормальном настроении»
«Крылья пингвина»
«Вера, реальность и пингвин»
«Пингвин и рамки»
«Пингвин и много желаний»
В конце июня Саше Василевичу вновь продлили срок содержания под стражей. На этот раз — до 27 августа, к этому времени пройдет год с тех пор, как Саша в тюрьме. Вы можете писать письма Саше Василевичу по адресу: Следственный изолятор №1, Володарского, 2, 220030, Минск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Меня отпустят. Я не виноват ни в чем», — говорил пингвин». Пять сказок, которые Саша Василевич написал для дочери из тюрьмы
Соучредитель KYKY, бизнесмен Саша Василевич находится в заключении с 27 августа 2020 года. Почему он там, никто не знает. Все это время на свободе у Саши растет две дочери...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)