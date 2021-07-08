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Курсы валют: доллар вырос на 3 копейки, евро — на 4 копейки

08.07.2021 13:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 июля прошли очередные торги. Курс белорусского рубля упал по отношению ко всем трем основным иностранным валютам.

Курсы валют: доллар вырос на 3 копейки, евро — на 4 копейки
Фото pixabay.com

Доллар вырос на 1,44%, или на 0,0369 рубля — до 2,5921 рубля.

Евро подорожал на 1,41%, или на 0,0426 рубля — до 3,0649 рубля.

Курс российского рубля увеличился на 0,03%, или на 0,0009 белорусского — до 3,4504 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Евразийского банка развития, тенденция ослабления белорусской валюты сохранится в среднесрочной перспективе.

Прогнозируется, что в среднем за 2021 год курс белорусского рубля к доллару сформируется на уровне 2,60.

 

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 июля прошли очередные торги. Курс белорусского рубля упал по отношению ко всем трем основным иностранным валютам.
 
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