В редакции «Брестской газеты» и Intex-Press также пришли силовики

Редакции еще двух негосударственных изданий сегодня утром стали предметом интереса представителей силовых ведомств — «Брестской газеты» и Intex-Press.





«По словам очевидцев, четыре или пять человек стучали в дверь редакции и грозились выломать дверь», — говорится в сообщении «Брестской газеты».

Представители какого ведомства пришли в редакцию, пока неизвестно.

В офис барановичского издания Intex-Press пришли представители КГБ. Они проводят обыск. Эту информацию БелаПАН подтвердил главный редактор издания Владимир Янукевич.

По его словам, пришли сотрудники КГБ, у них есть постановление на обыск. Янукевич пока не смог сообщить, по какому делу. Всего, по его словам, в редакции находятся семь представителей силовых структур и двое понятых.

Intex-press столкнулась с давлением властей после публикации в номере за 14 апреля интервью с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

Также сегодня утром проходят обыски в офисе редакции и у сотрудников «Нашай нівы». Сайт издания заблокирован.