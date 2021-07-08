Лукашенко: Началась террористическая атака на Беларусь

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«А если прямо сказать, ее уже не существует. Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции», - обратил внимание белорусский политик.

«Стратегическое соперничество сильных мира грозит перейти в иную, более опасную фазу, - сказал он. - При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Беларусь».

«Вывод абсолютно очевиден. Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте, в котором бы им хотелось».

«Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим».

president.gov.by . «Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе. Разумеется, ее главная ценность - это люди, вы - офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси является и профессией, и смыслом жизни», - цитирует политика сайт

«Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. Об этом мы говорили. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Началась террористическая атака на Беларусь Он обратил внимание на то, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне.

также констатировал обострение геополитической напряженности между Востоком и Западом.Лукашенко также заявил, то сейчас обратил внимание и на другой аспект: множатся экономические санкции и дискриминационные меры политического характера, направленные против Беларуси:Глава государства отметил, что республика готова к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной:В то же время, подчеркнул Лукашенко, Беларуси есть чем ответить тем силам, которые «пытаются играть мускулами на ее западных рубежах».Лукашенко обратил внимание на то, что сейчас война, как правило, не начинается с агрессии извне: