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КГБ нагрянуло и в редакцию барановичской независимой газеты Intex-Press
Источник материала: Партизан
В редакции барановичского издания Intex-Press также прошел обыск
В редакции барановичской независимой газеты Intex-Press также был произведен обыск сотрудниками КГБ. Об этом сообщают работники издания.
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В редакции барановичского издания Intex-Press также прошел обыск
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