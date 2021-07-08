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КГБ нагрянуло и в редакцию барановичской независимой газеты Intex-Press

08.07.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В редакции барановичского издания Intex-Press также прошел обыск

В редакции барановичской независимой газеты Intex-Press также был произведен обыск сотрудниками КГБ. Об этом сообщают работники издания.
 
 
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В редакции барановичского издания Intex-Press также прошел обыск
 
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