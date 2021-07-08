ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские "Капсулы" для работы и переговоров постараются сделать дешевле и доступнее для компаний

08.07.2021 13:57 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Директор компании-производителя мобильных кабин для работы и переговоров Capsula Евгений Кауфман рассказал в эфире Смартпресс, что планируется удешевить "капсулы", чтобы освоить новый сегмент рынка.

Основной рынок для белорусского производителя таких кабин - это Москва, потому что его начали прорабатывать раньше всего - с сентября 2020 года. Там основной клиент - госсектор. "Там у нас в клиентах такие компании, как "Сбер", "Ростелеком", "Роснефть" и другие крупные компании- "Мегафон", Skillbox", - отметил Кауфман. 

"Капсула" стоит в Беларуси Br13,5 тыс., в Москве в пересчете на доллары - $6 тыс. Сейчас в компании работают над тем, чтобы запустить более бюджетный вариант кабины - "капсула лайт". Пока не известно точно, что будет в нее входить и сколько она будет стоить. "У нас уже есть порядка сотни клиентов за наше непродолжительное время работы и мы уже можем делать базовый xyz-анализ и смотреть критерии, по которым какие-то компании не стали нашими клиентами", - пояснил директор.

Он добавил, что возможно есть рынок компаний с более низкой покупательской способностью, который хотелось бы протестировать: "Также смотрим наших конкурентов и видим, что в этом ценовом сегменте нет приличных решений пока. Учитывая, что мы одна из самых экспертных компаний на рынке СНГ вот именно в области акустических решений, то нам показалось глупым не воспользоваться потенциальной нишей и протестировать более бюджетный продукт".

Новая модель пока не создана. 

Capsula – это компания производитель мобильных кабинок для работы и переговоров с системой вентиляции и шумоподавлением. Продукция продается в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алматы и Варшаве. Производство находится в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор компании-производителя мобильных кабин для работы и переговоров Capsula Евгений Кауфман рассказал в эфире Смартпресс, что планируется удешевить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют: доллар вырос на 3 копейки, евро — на 4 копейки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by