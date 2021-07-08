Источник материала: Смартпресс

Директор компании-производителя мобильных кабин для работы и переговоров Capsula Евгений Кауфман рассказал в эфире Смартпресс , что планируется удешевить "капсулы", чтобы освоить новый сегмент рынка.

Основной рынок для белорусского производителя таких кабин - это Москва, потому что его начали прорабатывать раньше всего - с сентября 2020 года. Там основной клиент - госсектор. "Там у нас в клиентах такие компании, как "Сбер", "Ростелеком", "Роснефть" и другие крупные компании- "Мегафон", Skillbox", - отметил Кауфман.

"Капсула" стоит в Беларуси Br13,5 тыс., в Москве в пересчете на доллары - $6 тыс. Сейчас в компании работают над тем, чтобы запустить более бюджетный вариант кабины - "капсула лайт". Пока не известно точно, что будет в нее входить и сколько она будет стоить. "У нас уже есть порядка сотни клиентов за наше непродолжительное время работы и мы уже можем делать базовый xyz-анализ и смотреть критерии, по которым какие-то компании не стали нашими клиентами", - пояснил директор.

Он добавил, что возможно есть рынок компаний с более низкой покупательской способностью, который хотелось бы протестировать: "Также смотрим наших конкурентов и видим, что в этом ценовом сегменте нет приличных решений пока. Учитывая, что мы одна из самых экспертных компаний на рынке СНГ вот именно в области акустических решений, то нам показалось глупым не воспользоваться потенциальной нишей и протестировать более бюджетный продукт".

Новая модель пока не создана.

Capsula – это компания производитель мобильных кабинок для работы и переговоров с системой вентиляции и шумоподавлением. Продукция продается в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алматы и Варшаве. Производство находится в Беларуси.