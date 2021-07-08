Аналитик: «Где эти люди сегодня, которые «шатали»?»

Источник материала: Салiдарнасць

Как белорусские власти от страха и неуверенности продолжают самострелы.

— Давление (в обществе Беларуси) не спадает по причине того, что обе стороны находятся в патовой ситуации, никто не может серьезно поменять баланс сил и победить, — отметил на Примусе ведущий эксперт Научно-исследовательского центра Мизеса Валерий Семилетов. — Потому что, если бы те, кто сегодня контролирует органы власти — чиновники, депутаты, номенклатура, — были уверены на сто процентов, что они победили, они бы перестали оказывать давление.

Если давление продолжается, это значит, что у них нет уверенности в победе , что есть понимание: если мы ослабим давление, то протест вернется.

В то же время и у второй стороны нет баланса сил и аргументы такие же слабые. Мы апеллируем к законам, к чувству совести, но фундаментальное основание мы потеряли, поэтому мы зависли и находимся в патовой ситуации.

Действия и заявления властей по поводу ответной реакции на санкции, сделанные в патовой ситуации, по мнению эксперта, могут стать губительными для страны.

— Мигранты — это давно обкатанная схема, которая использовалась в 2015 году Турцией. Но, нужно понимать, что с того же 2015 года Европа научилась реагировать и отвечать на эту угрозу. Мы видим, как Европа отправляет на помощь Литве ресурсы, они уже разработали механизмы противодействия.

Европа — это большой сложный механизм и там решения принимаются очень долго, и чаще прагматизм преобладает над эмоциями. Поэтому они никогда не торопятся.

Но сколько авторитарные лидеры из Ближнего Востока и севера Африки вкладывали деньги в спонсирование коррумпированных политиков в Европе, чтобы попытаться расшатать основы? Где эти люди сегодня, которые «шатали»?

А Европа по-прежнему остается открытой системой, учится на своих ошибках и реагирует на угрозы. Это может быть не так, как нам хотелось бы, потому что они могут не учитывать наши интересы, людей, которые живут в Беларуси, но себя защищать они умеют, и они себя защитят .

Как бы этот мигрантский кризис не ударил по нам самим! Когда все эти люди пойдут обратно, представьте, когда это будет 10 или 30 тысяч человек. Мы же еще пока не знаем о том, как Европа будет отвечать . Они уже заговорили, что надо бы счет выставить.

А перекрытие транзитных путей означает, что мы уничтожаем все наши конкурентные преимущества . Что может привести к сценарию Крыма, Донбасса, обнищаю, превращению в территорию, «серую зону». У нас остается открыт только один коридор — в Российскую Федерацию. Посмотрите, с кем сотрудничает Крым, с кем сотрудничает Донбасс. У них один коридор. И мы себе системно отрезаем все и оставляем один коридор, — заключил Валерий Семилетов.