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Аналитик: «Где эти люди сегодня, которые «шатали»?»
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как белорусские власти от страха и неуверенности продолжают самострелы.
— Давление (в обществе Беларуси) не спадает по причине того, что обе стороны находятся в патовой ситуации, никто не может серьезно поменять баланс сил и победить, — отметил на
Если давление продолжается, это значит, что
В то же время и у второй стороны нет баланса сил и аргументы такие же слабые. Мы апеллируем к законам, к чувству совести, но фундаментальное основание мы потеряли, поэтому мы зависли и находимся в патовой ситуации.
— Мигранты — это давно обкатанная схема, которая использовалась в 2015 году Турцией. Но, нужно понимать, что с того же 2015 года Европа
Европа — это большой сложный механизм и там решения принимаются очень долго, и чаще прагматизм преобладает над эмоциями. Поэтому они никогда не торопятся.
Но сколько авторитарные лидеры из Ближнего Востока и севера Африки вкладывали деньги в спонсирование коррумпированных политиков в Европе, чтобы попытаться расшатать основы? Где эти люди сегодня, которые «шатали»?
А Европа по-прежнему остается открытой системой, учится на своих ошибках и реагирует на угрозы. Это может быть не так, как нам хотелось бы, потому что они могут не учитывать наши интересы, людей, которые живут в Беларуси, но себя защищать они умеют, и
Как бы этот мигрантский кризис не ударил по нам самим! Когда все эти люди пойдут обратно, представьте, когда это будет 10 или 30 тысяч человек. Мы же еще пока
А перекрытие транзитных путей означает, что
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Как белорусские власти от страха и неуверенности продолжают самострелы.
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