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Александр Лукашенко – Валерию Иванову: «Не ваших вопросов в Беларуси нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 июля принято важное кадровое решение. Управляющим делами Президента Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, до настоящего момента возглавлявшего «Белкоопсоюз», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разговоре с новым управленцем, глава государства подчеркнул особую значимость направления, которое теперь будет курировать Иванов. И в этом, уверен Александр Лукашенко, должен помочь опыт работы Валерия Иванова на разных должностях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще одна задача, которую обозначил Президент, касается потребительской кооперации. Александр Лукашенко отметил, что тех функций, которые сегодня она выполняет, больше ни у кого нет. Валерий Иванов должен будет найти человека, который возглавит это направление. Также новый управделами продолжит курировать Брестскую область на посту уполномоченного представителя Президента в этом регионе.
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Новости Беларуси. 8 июля принято важное кадровое решение. Управляющим делами Президента Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, до настоящего момента...
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