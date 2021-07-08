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Обыск дома у главреда «Нашай нівы» Егора Мартиновича закончился, его увезли

08.07.2021 14:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Обыск дома у главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича закончился. Его вывели из дома двое силовиков.

На видеозаписи, которую разместил телеграм-канал «Еврорадио», видно, что у Мартиновича руки скованы за спиной.

Ранее жена Мартиновича журналистка Адарья Гуштын сообщила в «Фейсбуке», что в их квартире идет обыск. «Родственников из квартиры выгнали. По какому делу проводятся оперативные действия, по-прежнему неизвестно», — написала она.

Сайт «Нашай нівы» заблокирован. В бухгалтерии издания прошел обыск. По информации «Нашай нівы», его проводили сотрудники центрального аппарата МВД. Изъяты документы. Главного бухгалтера Ольгу Ракович повезли домой на обыск.

Журналистка Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц, которые находились в офисе в момент прихода туда силовиков, отпущены под подписку о неразглашении.

Также обыск прошел дома у редактора «Нашай нівы» Андрея Скурко. После чего его увезли на допрос.

«Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он также задержан», — отмечалось в сообщении «Нашай нівы».

 

 

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Обыск дома у главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича закончился. Его вывели из дома двое силовиков. На видеозаписи, которую разместил телеграм-канал...
 
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