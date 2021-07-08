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В Беларуси вновь более тысячи случаев ковида за сутки

08.07.2021 14:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси за сутки зарегистрировано 1035 новых случаев COVID-19, выписаны 1173 пациента, скончались 11 человек. Такие данные приводит Минздрав.

В Беларуси вновь более тысячи случаев ковида за сутки

На этой неделе наблюдается рост заболеваемости. 5 июля было зафиксировано — 614 новых случаев, 6 июля — 557, 7 июля — 998.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 424 554 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 417 585 пациентов, умерли 3225 человек.

По данным Минздрава, первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 1,03 млн человек, обе дозы — более 681,4 тыс. человек.

 

 

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В Беларуси за сутки зарегистрировано 1035 новых случаев COVID-19, выписаны 1173 пациента, скончались 11 человек. Такие данные приводит Минздрав.
 
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