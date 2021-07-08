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Работники МЧС достали утят из шлюза Слепянской водной системы
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС достали утят из шлюза Слепянской водной системы. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
"Сегодня утром около 9.00 спасателям поступило сообщение о том, что в одном из шлюзов Слепянской водной системы на ул.Столетова оказались утята и не могут выбраться. Рядом находилась мама утка", - рассказали в МЧС.
Поскольку в этот момент помощь людям не требовалась, работники МЧС нашли возможность подъехать к месту и спасти утят. Выяснилось, что утята попали в пространство шлюза и не могли выбраться самостоятельно.
Спасатели достали малышей и выпустили в безопасном месте.-0-
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Поскольку в этот момент помощь людям не требовалась, работники МЧС нашли возможность подъехать к месту и спасти утят.
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