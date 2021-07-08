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Прокуратура Несвижского района восстановила права нанимателя жилья - инвалида II группы

08.07.2021 14:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Несвижского района восстановила права нанимателя жилого помещения, который является инвалидом II группы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Нарушения жилищного законодательства выявлены во время проверки в Несвижском ЖКХ, которая была проведена после обращения заявителя. Супруги являются инвалидами II группы и воспитывают малолетнего ребенка. На основании решения райисполкома в декабре 2019 года женщине и членам ее семьи на пять лет предоставили жилое помещение коммерческого использования госжилфонда взамен жилого помещения, которое было в аварийном состоянии.

Во время проверки выяснилось, что плату за пользование жилым помещением специалисты жилищно-коммунального предприятия рассчитывали без пониженного коэффициента. 11 месяцев плата начислялась в размере, завышенном в 10 раз.

Вместе с тем, отметили в прокуратуре, согласно разъяснениям Министерства жилищно-коммунального хозяйства, при расчете платы за пользование жилым помещением возможно применение понижающих коэффициентов или сохранение условий, идентичных ранее заключенным договорам найма жилых помещений.

Пониженный коэффициент при расчетах специалисты жилищно-коммунального предприятия применили только в ноябре 2020 года, что повлекло образование задолженности у нанимателя за пользование жилым помещением в сумме более Br1,1 тыс. В этой связи в отношении женщины вынесена исполнительная надпись, по которой взыскано свыше Br323.

По результатам проверки прокурор Несвижского района внес представление директору ЖКХ, по результатам рассмотрения которого принято решение зачислить излишне уплаченные деньги в счет будущих платежей за пользование жилым помещением. За допущенные нарушения два специалиста жилищно-коммунального предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Нарушения жилищного законодательства выявлены во время проверки в Несвижском ЖКХ, которая была проведена после обращения заявителя.
 
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