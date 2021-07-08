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Нет спроса? "Минсктранс" сокращает количество междугородних рейсов

08.07.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со следующего понедельника отменяется выполнение рейсов по международному маршруту «Минск – Санкт-Петербург» через день временем отправления из Минска в 19:00 (из Санкт-Петербурга – в 19:00)

Кроме того, с 12 июля  не будут отправляться рейсы по маршрутам:

«Минск – Могилев» отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 09-10 (от автовокзала «Восточный» — в 09-30), из г. Могилева — в 17-35 по пятницам, субботам и воскресеньям;

 «Минск – Витебск»  отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 09-35 (от автовокзала «Восточный» — в 09-15), из г. Витебска — в 18-30 по выходным дням;
«Минск – Браслав»  отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 09-40, из г. Браслава — в 14-40 по пятницам;

«Минск – Новополоцк» отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 12-10 (от автовокзала «Восточный» — в 11-50), из г. Новополоцка — в 18-30 по пятницам и воскресеньям;

«Минск – Лида» отправлением от автовокзала «Центральный» в 13-30 (от автовокзала «Восточный» в 13-10), из . Лиды в 18-20 ежедневно; отправлением от автовокзала «Центральный» в 08-20 (от автовокзала «Восточный» в 08-00), из г. Лиды в 13-00 с понедельника по четверг;

 «Минск – Новогрудок» отправлением от автовокзала «Центральный» в 11-50 (от автовокзала «Восточный» в 11-30), из г. Новогрудка в 18-20 с понедельника по четверг;

«Минск – санаторий Радон»  отправлением от автовокзала «Центральный» в 08-40 (от автовокзала «Восточный» в 08-20), от санатория «Радон»  в 14-15 ежедневно.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Со следующего понедельника отменяется выполнение рейсов по международному маршруту «Минск – Санкт-Петербург» через день временем отправления из Минска в 19:00 (из...
 
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