Кроме того, с 12 июля не будут отправляться рейсы по маршрутам:





«Минск – Могилев» отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 09-10 (от автовокзала «Восточный» — в 09-30), из г. Могилева — в 17-35 по пятницам, субботам и воскресеньям;





«Минск – Витебск» отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 09-35 (от автовокзала «Восточный» — в 09-15), из г. Витебска — в 18-30 по выходным дням;

«Минск – Браслав» отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 09-40, из г. Браслава — в 14-40 по пятницам;





«Минск – Новополоцк» отправлением от автовокзала «Центральный» г. Минска в 12-10 (от автовокзала «Восточный» — в 11-50), из г. Новополоцка — в 18-30 по пятницам и воскресеньям;





«Минск – Лида» отправлением от автовокзала «Центральный» в 13-30 (от автовокзала «Восточный» в 13-10), из . Лиды в 18-20 ежедневно; отправлением от автовокзала «Центральный» в 08-20 (от автовокзала «Восточный» в 08-00), из г. Лиды в 13-00 с понедельника по четверг;





«Минск – Новогрудок» отправлением от автовокзала «Центральный» в 11-50 (от автовокзала «Восточный» в 11-30), из г. Новогрудка в 18-20 с понедельника по четверг;





«Минск – санаторий Радон» отправлением от автовокзала «Центральный» в 08-40 (от автовокзала «Восточный» в 08-20), от санатория «Радон» в 14-15 ежедневно.