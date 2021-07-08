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Обвал на бирже: белорусский рубль рекордно девальвировался

08.07.2021 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за укрепления сразу всех валют стоимость валютной корзины подскочила на 0,75%. Это максимальное относительное ослабление белорусского рубля почти за 200 дней.

Абсолютное значение корзины валют выросло до максимума почти за три месяца.

Напомним, что последний раз девальвация с ещё большей скоростью происходила на торгах 22 декабря 2020 года. Тогда доллар подорожал на 0,0338 BYN, евро на 0,0427 BYN, а российский рубль на 0,0105 BYN. Прирост стоимости корзины валют составил 0,82%.

Курс доллара подскочил ещё на 0,0369 BYN до 2,5921 BYN/USD. Это максимальный уровень за два с половиной месяца (77 дней). Доллар дорожает второй день. Общее укрепление за это время составило 0,0581 BYN.

Курс евро рванул вверх ещё на 0,0426 BYN до 3,0649 BYN/EUR и с минимума за 13 дней улетел на максимум за месяц. Евро за два последних дня подорожал на 0,0614 BYN.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0009 BYN до 3,4504 BYN/100 RUB и оставил минимум за 23 дня. 

Белорусский рубль последнее время сильно привязался к российскому. Если на бирже в Москве российский рубль девальвируется к доллару и евро, то в Минске на БВФБ белорусский рубль делает то же самое.

Московская биржа

Российский рубль сегодня на торгах в Москве значительно девальвировался к доллару и евро. Это вынудило Центробанк России значительно поднять официальные курсы валют доллара и евро на завтра.

Курс доллара подскочил на 1,14 рубля до 75,1952 RUB/USD — максимума более чем за 2,5 месяца.

Курс евро вырос ещё сильнее +1,22 рубля до 88,7755 RUB/EUR — максимума за полтора месяца.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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