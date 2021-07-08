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Задержаны сотрудники портала orsha.eu
Источник материала: Партизан
Сегодня рано утром к редактору портала orsha.eu Игорю Казмерчаку и фотографу издания Дениса Дубкову пришли с обыском силовики.
В ходе обыска, который проводили сотрудники ДФР, у Игоря изъяли телефон и ноутбук. После обыска его задержали.
В каком статусе находятся сотрудники издания неизвестно, сообщает @zamkadomby.
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Сегодня рано утром к редактору портала orsha.eu Игорю Казмерчаку и фотографу издания Дениса Дубкову пришли с обыском силовики.
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