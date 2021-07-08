Бесплатное оформление и обслуживание карт Mastercard от БСБ Банка

Источник материала: Смартпресс

Лето – это лучшее время, чтобы открыть для себя что-то новое. Лучшее время, чтобы оформить бесплатную карточку Mastercard Standard "Моцная картка"! Мы дарим Вам бесплатное оформление и обслуживание карточки на весь период действия!





Что такое "Моцная картка"?

Это программа лояльности, которая позволит вам получать скидки в магазинах и ресторанах, накапливать бонусы и тратить их на сертификаты любимых брендов.

Подробнее о программе лояльности

Почему это выгодно?

Вам не придется платить за оформление и обслуживание карты. Просто совершайте покупки в магазинах и получайте бонусы.

Как получить Mastercard Standard "Моцная картка" от БСБ Банка бесплатно?

Оформите карту онлайн либо обратитесь в любое отделение Банка.

Акция действует до 31 августа 2021.

БСБ Банк – мы работаем с душой и на совесть!

*Акция действует только для новых клиентов Банка