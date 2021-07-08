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Бесплатное оформление и обслуживание карт Mastercard от БСБ Банка
08.07.2021 14:45 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Лето – это лучшее время, чтобы открыть для себя что-то новое. Лучшее время, чтобы оформить бесплатную карточку Mastercard Standard "Моцная картка"! Мы дарим Вам бесплатное оформление и обслуживание карточки на весь период действия!
Что такое "Моцная картка"?
Это программа лояльности, которая позволит вам получать скидки в магазинах и ресторанах, накапливать бонусы и тратить их на сертификаты любимых брендов.
Почему это выгодно?
Вам не придется платить за оформление и обслуживание карты. Просто совершайте покупки в магазинах и получайте бонусы.
Как получить Mastercard Standard "Моцная картка" от БСБ Банка бесплатно?
Оформите карту
Акция действует до 31 августа 2021.
БСБ Банк – мы работаем с душой и на совесть!
*Акция действует только для новых клиентов Банка
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Лето – это лучшее время, чтобы открыть для себя что-то новое. Лучшее время, чтобы оформить бесплатную карточку Mastercard Standard "Моцная картка"! Мы дарим Вам...
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