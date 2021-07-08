ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома

08.07.2021 14:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Масштабная спасательная операция на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Майами завершена, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома

Из-под завалов удалось извлечь тела 54 погибших. 86 человек числятся пропавшими без вести. Шансы найти выживших, по мнению властей, равны нулю. Теперь от спасения специалисты перейдут к восстановительным работам. Для разбора завалов применят тяжелую технику.

Из-под завалов извлекли тела 54 погибших. В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения жилого дома

12-этажный дом частично обрушился две недели назад. Позже, опасаясь тропического шторма, снесли также уцелевшую часть высотки. Причиной трагического происшествия могли стать структурные повреждения здания. Расследование продолжается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Масштабная спасательная операция на месте обрушения многоэтажного жилого дома в Майами завершена, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. Из-под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литва ожидает прибытия дополнительных сил погранслужбы ЕС Frontex
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by