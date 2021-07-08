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ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины

08.07.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

COVID-19 распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия явно далека от завершения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины

Антониу Гутерриш в очередной раз призвал создать глобальный план вакцинации, чтобы как минимум удвоить производство препаратов и обеспечить их справедливое распределение.

ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины

Эпидобстановка в отдельных регионах ухудшается. Распространение штамма «Дельта» вызвало всплеск заражений в Европе. В Германии и США на него приходится более половины заболеваний.

ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины

На фоне роста зараженных бьют тревогу и власти Кипра. Всплеск связывают с массовыми мероприятиями, участие в которых принимает много непривитых молодых людей. Принято решение ужесточить карантинные меры.

В Токио между тем вводят режим ЧС.

 
 
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COVID-19 распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия явно далека от завершения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН, сообщили в программе...
 
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