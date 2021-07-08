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Мнение: «Проект Конституции могут вытащить раньше. Это старый трюк по лишению оппонентов времени на раскачку»

08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция — о «конституции Тихановской» и «конституции Агурбаш» и о том, что толкает сейчас Лукашенко на ультражёсткость.

— Ситуация более-менее вырисовывается: по ключевым вопросам государственного устройства в конституции принципиальных возражений нет и не было ни у одной из сторон. Поэтому «конституция Агурбаш» будет примерно такой же, как и «конституция Тихановской». «Коллективная Агурбаш» будет лицом этого проекта в России, Тихановская и её штабы — будут выдавать этот проект как свой на Западе. На том и пожмут друг другу виртуальные руки, и все сохранят лицо.

Все это должно вызвать убыстрение конституционного проекта от администрации Лукашенко. В ближайшее время будет сформирован проект по принципу «меняем, ничего (а точнее — никого) не меняя». Его и вытащат на голосовалку, может даже и раньше, чем декабрь-январь — это старый трюк по лишению оппонентов времени на раскачку перед плебисцитом.

Но любая электоральная кампания в ближайшее время — это риск. В данной ситуации он осложняется тем, что за альтернативными проектами может стоять весь мир, если проекту «Агурбаш» дадут зелёный свет. Воевать со всем миром в условиях санкций и с приближающимся плебисцитом (а это опять сбор комиссий и прочие организационно непростые вещи с массой подводных камней, и главное — органическая точка сборки улицы) — это задача не просто со звездочкой, а с двумя звездочками даже для такого мастодонта политического выживания как АГЛ.

А еще через месяц другая органическая точка сборки улицы — годовщина прошлых выборов. И новые санкции от американцев, которые обещают залатать «дырки» в европейских санкциях. Поэтому ультражёсткость государства в отношении любых околополитических структур в Беларуси — предсказуемая данность.

 
 
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Телеграм-канал «Рефлексия и реакция» — о «конституции Тихановской» и «конституции Агурбаш» и о том, что толкает сейчас Лукашенко на ультражёсткость.
 
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