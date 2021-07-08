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Литва ожидает прибытия дополнительных сил погранслужбы ЕС Frontex

08.07.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с ростом потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси в Литву должно прибыть дополнительные сотрудники Европейской службы пограничной и береговой охраны (Frontex), заявила 8 июля радиостанции LRT старший советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

Литва ожидает прибытия дополнительных сил погранслужбы ЕС Frontex

«Как известно, их в Литву прибыло уже тридцать. Еще планируется пополнение», — цитирует чиновницу Delfi. Точную численность дополнительных сил она не назвала.

Первые шесть сотрудников Frontex начали патрулировать границу Литвы с Беларусью 2 июля. Представители погранслужбы ЕС из Франции, Венгрии и Германии под руководством литовских пограничников стали охранять участки границы в районе населенных пунктов Капчяместис и Друскининкай. Впоследствии численность сотрудников Frontex в Литве выросла до тридцати. Эстония выделила в помощь десять своих пограничников.

По словам Скайсгирите, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее заявил, что его страна могла бы поделиться опытом в управлении миграционным кризисом, поскольку в середине 2010-х она сама столкнулась с огромной волной беженцев из стран Ближнего Востока.

«Мы ждем помощь от всех, и, конечно, это следует делать как можно быстрее», — заявила Скайсгирите.

С начала года на границе с Беларусью перехвачено 1509 нелегальных мигрантов ( в том числе с начала июля — 848) — в 18,6 раза больше, чем за весь 2020 год (81). Среди них больше всего граждан Ирака (679), Конго (196), Камеруна (114), Гвинеи (81) и Ирана (68).

 

 

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В связи с ростом потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси в Литву должно прибыть дополнительные сотрудники Европейской службы пограничной и береговой...
 
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