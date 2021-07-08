Генпрокуратура Украина проверяет возможнсть содействия Лукашенко «террористам ЛНР»

Источник материала: АФН

Генпрокуратура Украины начала проверку возможного содействия Лукашенко «участникам террористической организации «ЛНР».

Об этом говорится в письме Генпрокуратуры Украины за подписью заместителя генпрокурора О.Симоненко.

«Офисом Генерального прокурора рассматривается ваше обращение (смотри по тексту – ред.) о проверке информации о возможном содействии Лукашенко А.Г. участникам террористической организации «Луганская народная республика», - говорится в письме.

Письмо адресовано депутату Верховной Рады Украины Алексею Гончаренко (партия Петра Порошенко), который направил соответствующее обращение к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой.

Если факты подтвердятся, есть вероятность заведения уголовного дела против Лукашенко в Украине.

В письме Генпрокуратуры Украины также указывается, что изложенные в обращении Гончаренко факты требуют тщательной проверки, которая займет до 30 дней.