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Впервые за 12 месяцев снизились мировые цены на продовольствие

08.07.2021 15:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В июне было зафиксировано первое за последние 12 месяцев снижение мировых цен на продовольственные товары, говорится в опубликованном сегодня прогнозе ФАО.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже по сравнению с майским показателем, но все еще на 33,9% выше показателя за тот же период прошлого года.

Вместе с тем, по оценке ФАО, внешняя помощь для обеспечения продовольствием требуется 45 странам, в том числе 34 в Африке, 9 в Азии и 2 в Латинской Америке и Карибском бассейне, при этом основной причиной широкого распространения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в тяжелой форме остаются конфликты и климатические потрясения.

 
 
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В июне было зафиксировано первое за последние 12 месяцев снижение мировых цен на продовольственные товары, говорится в опубликованном сегодня прогнозе ФАО.
 
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