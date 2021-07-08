Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС

Источник материала: АФН

Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе в четверг.

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от "опасных" поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E, передает Интерфакс.

Присоединение украинской энергосистемы к ENTSO-E является одним из следующих этапов реформы энергетического сектора Украины, отметил в свою очередь украинский премьер.

"Реформа энергетического сектора и защиты окружающей среды включает либерализацию рынка электроэнергии, упрощение системы подключения к электрическим сетям, постепенный переход к рыночным ценам на электрическую энергию и монетизацию субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал он.

Украина, по его словам, недавно полностью открыла рынок природного газа, следующий шаг - открытие рынка электроэнергии и присоединение к ENTSO-E.

Премьер отметил, что Украина разделяет и полностью поддерживает климатические амбиции ЕС и нацелена на синхронизацию своей политики в соответствии с "Зеленым соглашением" ЕС (Green Deal).

Шмыгаль указал, что межведомственная рабочая группа по вопросам Green Deal определила приоритетные направления сотрудничества с ЕС: энергоэффективность, водород, трансформацию угольных регионов и управление отходами.