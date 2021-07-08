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Такая синхронность действий силовиков и Мининформа напоминает кейс TUT.ВY - замглавреда «Нашей Нивы» прокомментировал обыски у редакторов
Источник материала: Партизан
Заместитель главного редактора «Нашей Нивы» Артем Гарбацевич заявил, что пока не знает, в рамках какого уголовного дела проходят обыски у сотрудников редакции. Об этом он рассказал в комментарии TUT.by.
«Мы знаем, что что-то происходит, но в рамках какого уголовного дела, мы пока не знаем. Поскольку официальные органы не комментируют ничего или с ними просто невозможно связаться. Мы знаем, что у некоторых наших сотрудников дома проходят обыски. Мы также знаем (но исключительно по сообщениям из социальных сетей), что были некоторые люди из силовых органов в нашей редакции. В редакции физически находятся не все сотрудники, поэтому мы (кто не был в редакции) не знаем, кто к нам пришел и почему. Сайт недоступен», - отметил Гарбацевич.
Он также подчеркнул, что «такая синхронность действий силовых органов и решения Мининформации о блокировке сайта напоминает кейс TUT.ВY, когда одновременно были отрезаны ресурсы и задержаны люди».
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Такая синхронность действий силовиков и Мининформа напоминает кейс TUT.ВY - замглавреда «Нашей Нивы» прокомментировал обыски у редакторов
Заместитель главного редактора «Нашей Нивы» Артем Гарбацевич заявил, что пока не знает, в рамках какого уголовного дела проходят обыски у сотрудников редакции. Об...
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