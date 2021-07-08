Белорусский производитель кабин для работы и переговоров планирует открыть офис на Кипре

Источник материала: Смартпресс

Компания-производитель мобильных кабин для работы и переговоров Capsula планирует открыть офис на Кипре для продажи своей продукции, рассказал эфире Смартпресс директор предприятия Евгений Кауфман.

"Возможно, осенью мы откроемся на Кипре. Сейчас ведем переговоры", - сказал Кауфман.

Сейчас "капсулы" продаются в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Алматы и Варшаве. Производство находится в Беларуси. Основной рынок - Москва и "Казахстан начинает радовать хорошо". Белорусскому же бизнесу "сейчас мягко скажем не до кабин", продажи сейчас бессистемные.

Кауфаман ответил на вопрос о том, не сказалось ли повышение цен на дерево на производстве "капсул". Оказалось, что пока не особенно: "Мы не очень понимаем как и все - что с этим будет дальше. Мы подстраховались заранее - купили по старым ценам в большом объеме запас. Я шучу, что если совсем будет продадим - мы продадим и на этом заработаем".

Компания следит, как ведут себя конкуренты. И пока никто конечную цену на продукцию не поднимает. "Сейчас дерево - это новый биткоин, который скачет вверх-вниз", - отметил Кауфман.