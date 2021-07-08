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Украина отказалась закупать вырабатываемую на БелАЭС электроэнергию

08.07.2021 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина отказалась от покупки электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмигалем 8 июля в Вильнюсе в рамках 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Украина отказалась закупать вырабатываемую на БелАЭС электроэнергию

«Я считаю, что надо поблагодарить господина премьер-министра за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской атомной электростанции, — цитирует Шимоните украинское информагентство УНИАН. — Поэтому мы надеемся, что Украина будет продолжать реализацию "зеленого" курса, который был запущен в Европейском союзе, и эти действия в дальнейшем смогут внести свой вклад в долгосрочные и постоянные решения, чтобы предотвращать доступ таких опасных поставщиков [электроэнергии, как БелаАЭС], а наоборот, переходить на европейский рынок».

Следует отметить, что в объединенной энергосистеме Беларуси не сепарируют электроэнергию, производимую различными энергоисточниками. Это значит, что потенциальный импортер наверняка не знает, на какой белорусской станции и какого типа было сгенерировано приобретаемое им электричество.

26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. В тот же день Министерство энергетики Беларуси заявило, что поставки белорусской электроэнергии на украинский рынок «были незначительными», поэтому «принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны».

 
 
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Украина отказалась от покупки электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с...
 
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