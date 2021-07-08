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Министры энергетики Беларуси и России обсудили вопросы формирования общего рынка электроэнергии

08.07.2021 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич на встрече 8 июля в Москве обсудили взаимодействие двух стран в рамках формирования общих рынков Союзного государства «с упором на электроэнергетическую сферу», сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Министры энергетики Беларуси и России обсудили вопросы формирования общего рынка электроэнергии
Фото: minenergo.gov.ru

Шульгинов напомнил, что программа по формированию объединенного рынка электроэнергии уже «подписана и утверждена правительствами обеих стран».

«В соответствии с программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере», — заявил министр энергетики РФ.

 
 
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Министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич на встрече 8 июля в Москве обсудили взаимодействие двух стран в рамках...
 
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