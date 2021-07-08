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Экс-президенты Киргизии Акаев и Бакиев объявлены в международный розыск

08.07.2021 15:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, передает ТАСС.

"По факту расследования дела о Кумторе в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев", - сказал он. По его словам, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников

В их числе, по словам Ташиева, бывшие премьер-министры Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, а также брат бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева - Максим Бакиев. В отношении некоторых из них уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности совершенных преступлений, остальные находятся под стражей или в розыске.

Месторождение Кумтор находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его разработка началась в 90-х годах прошлого столетия инвесторами из Канады. За это время киргизские власти несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадскими партнерами. В мае 2021 года руководство республики ввело внешнее управление на месторождении и фактически отстранило канадскую компанию "Центерра" от управления месторождением. Стороны объявили о намерении начать судебные разбирательства по данному вопросу.

Акаев возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год и был отстранен от должности в результате переворота. После чего он уехал в Москву, где проживает до сих пор.

В ходе революции также был свергнут и Бакиев, возглавлявший страну в 2005-2010 годах. Впоследствии за совершение ряда преступлений, в том числе коррупционных, Бакиев заочно был приговорен судом к высшей мере наказания - пожизненному заключению. В настоящее время он находится в Беларуси. Бишкек неоднократно требовал его экстрадиции, однако каждый раз получал отказ.

 
 
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Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о деятельности золоторудного месторождения Кумтор.
 
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