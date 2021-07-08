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ЕЦБ скорректировал цель по инфляции до 2%
Источник материала: АФН
Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил поднять свой ориентир по инфляции до 2% в среднесрочной перспективе.
Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе, передает ТАСС.
«Совет управляющих полагает, что стабильность цен лучше всего поддерживать, стремясь к целевому показателю инфляции в 2% в среднесрочной перспективе», - отмечается в сообщении.
Ранее регулятор заявлял в качестве ориентира инфляцию «ниже или близко к 2%» в среднесрочной перспективе.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил поднять свой ориентир по инфляции до 2% в среднесрочной перспективе.
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