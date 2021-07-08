ЕЦБ скорректировал цель по инфляции до 2%

Источник материала: АФН

Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил поднять свой ориентир по инфляции до 2% в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе, передает ТАСС.

«Совет управляющих полагает, что стабильность цен лучше всего поддерживать, стремясь к целевому показателю инфляции в 2% в среднесрочной перспективе», - отмечается в сообщении.

Ранее регулятор заявлял в качестве ориентира инфляцию «ниже или близко к 2%» в среднесрочной перспективе.